Долговую нагрузку отправят на разгрузку

Банк России ужесточил регулирование для кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой как в розничном, так и в корпоративном сегменте. С начала следующего года для ипотечных кредитов под индивидуальное жилье и для нецелевых кредитов под залог недвижимости будут снижены лимиты выдачи кредитов для закредитованных граждан, а для кредитов крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой уже с 1 декабря этого года будет удвоена надбавка к коэффициенту риска. Эксперты считают, что Банк России ужесточил регулирование наиболее рисковых сегментов, но эффект эти меры дадут только в долгосрочной перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С 1 декабря 2025 года Банк России повышает с 20% до 40% надбавку к коэффициенту риска на прирост кредитных требований к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой. Кроме того, ЦБ начиная с первого квартала 2026 года ужесточает макропруденциальные лимиты по ипотечным кредитам в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и по нецелевым потребительским кредитам под залог недвижимости.

Как поясняют в Банке России, для сегментов ИЖС и нецелевых потребительских кредитов исторически характерна большая доля кредитов, выдаваемых заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), которые чаще допускают просрочки. В частности, в третьем квартале 2025 года «в сегменте ИЖС доля выданных кредитов заемщикам с ПДН выше 80% составила 29%, а в сегменте нецелевых кредитов под залог недвижимости — 61% (с ПДН от 50% до 80% — 19%)», отмечается в материале регулятора.

Банк России также отмечает, что высокая долговая нагрузка покупателей жилья способствовала существенному ухудшению качества ипотеки на ИЖС.

«Доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней на 1 октября 2025 года составила 4,6% от всего портфеля ИЖС», что значительно выше, чем доля проблемной задолженности по ипотечному портфелю в целом (1,7%), отмечает регулятор.

В результате по ипотеке в сегменте ИЖС доля кредитов, которые можно будет выдавать клиентам с ПДН больше 80%, снижается с 25% до 20%, а нецелевых кредитов под залог недвижимости — с 25% до 20% для клиентов с ПДН от 50% до 80% и до 15% для клиентов с ПДН выше 80%. По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства НКР Егора Лопатина, в сегменте ИЖС ситуация усугубилась из-за недобросовестной практики некоторых застройщиков.

«Ужесточение регулирования может поспособствовать улучшению качества портфелей в данных сегментах уже в долгосрочной перспективе»,— считает он. Вместе с тем в сентябре на фоне сокращения выдачи ипотечных кредитов на ИЖС по льготным программам банки нарастили выдачи по рыночным программам. И такая тенденция в сегменте сохранится в ближайшее время.

Что касается прироста кредитных требований банков к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой, то на него с 1 апреля 2025 года действует макропруденциальная надбавка в 20%. «За апрель—сентябрь 2025 года банки сформировали макропруденциальный буфер капитала в отношении прироста кредитных требований к таким компаниям в размере 17 млрд руб. на 1 октября 2025 года (под макропруденциальную надбавку попала задолженность на общую сумму 2,1 трлн руб.)»,— говорится в материале ЦБ.

Причем за девять месяцев 2025 года крупнейшие группы компаний с высокой долговой нагрузкой наращивали долговые обязательства перед банками быстрее (рост на 10,2%), чем корпоративный сектор в целом (рост на 6,5%).

«Для ограничения риска целесообразно ускорить накопление макропруденциального буфера капитала по требованиям банков к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой»,— считают в Банке России и увеличивают надбавку вдвое. Регулятор считает, что уровень надбавки в 40% не создаст значительную нагрузку на капитал банков и существенно не повлияет на общую динамику кредитования, вместе с тем это будет мотивировать банки тщательнее оценивать риски компаний с повышенной долговой нагрузкой.

Эксперты отмечают, что такое решение Банка России является продолжением политики по купированию рисков в корпоративном сегменте. По словам директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Юлии Якуповой, в 2024 году регулятор ввел ряд достаточно жестких макропруденциальных мер в розничном кредитовании, что дало свои результаты в текущем году. По данным Банка России, портфель розничных кредитов на 1 октября 2025 года достиг 38 трлн руб., увеличившись на 2,5% с начала года. При этом корпоративный портфель превысил 93 трлн руб., увеличившись с начала года на 6,2%. Даже с учетом «вызревания портфелей мы видим замедление темпов прироста стоимости риска (COR) в данном сегменте», отмечает эксперт. При этом «в корпоративном кредитовании на фоне высоких процентных ставок (и, как следствие, высокой долговой нагрузки) риски продолжают расти», считает госпожа Якупова.

В «Эксперт РА» ожидают, что по итогам 2025 года темп прироста COR по корпоративным кредитам будет выше, чем по розничным. «Повышение надбавки именно для крупных компаний обусловлено тем, что дефолт крупных заемщиков способен оказать наиболее значимое влияние на банки, поэтому регулятор ограничивает возможную реализацию крупных кредитных рисков в банковском секторе»,— уверена Юлия Якупова.

Максим Буйлов