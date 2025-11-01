В Казани врачи смогли вырастить отрезанный болгаркой палец

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) вырастили пациенту большой палец правой руки, который был отрезан болгаркой. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

Пациент отрезал палец болгаркой в 2023 году, когда ремонтировал беседку на даче. Сначала пациента госпитализировали в БСМП Набережных Челнов. В разговоре с «Ъ Волга-Урал» пациент рассказал, что в городе нет необходимого медицинского оборудования для восстановления пальцев.

После этого мужчина обратился в РКБ, где ему сделали четыре операции. Пациенту пересадили кость из таза и нарастили ткани и сосуды. Врач Руслан Радьков рассказал, что операция по пересадке кости заняла до четырех часов.

В большинстве случаев кость приживается редко и рассасывается. Пациенту пересадили лоскут с нервными окончаниями, и ему пришлось полтора месяца ходить с пришитой к туловищу рукой. Это делается для того, чтобы кость прижилась на новом месте.

Руслан Радьков, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», сообщил, что в больницу каждый день обращаются 20–30 человек с различными бытовыми травмами.

Диана Соловьёва