ЦБ рекомендовал банкам следить за идентификацией при активации карт

Банк России рекомендовал банкам активировать платежные карты владельцев только после их идентификации. Мера необходима для предотвращения деятельности дропперов, сообщила пресс-служба Банка России в Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что кредитные организации, привлекающие клиентов с помощью посредников, должны проверить все оформленные документы клиента и убедиться в отсутствии «подлога».

Также банки должны определить и усилить контроль над своими офисами и подразделениями, где больше рисков открытия счетов для дропперов. «Факт личного присутствия человека, на имя которого открывается банковский счет, можно перепроверять с помощью систем фотовидеофиксации»,— отметили в ЦБ.

31 октября «Ъ» ознакомился с предложением по содержанию «Стандарта кредитного страхования», разработанным ЦБ. Новые правила предполагают ограничение комиссии банкам-агентам, «в том числе неформальное», при продаже полисов кредитного страхования.

