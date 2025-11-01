В Краснодарском крае летом отдохнули 184,5 тысячи детей

Показатель детского летнего отдыха на Кубани снизился на 9,2% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Краснодарстат.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Согласно актуальной статистике, в этом году на летних каникулах в Краснодарском крае отдохнули свыше 180 тыс. детей. Примерно 12,2% несовершеннолетних приехали в регион за счет денежных средств родителей.

Среди всех отдохнувших детей 78,1% составляют жители Кубани. По данным Краснодарстата, в регион часто приезжают несовершеннолетние из Свердловской, Ростовской и Московской областей, из Санкт-Петербурга и Москвы, а также из районов Крайнего Севера.

В летний период в Краснодарском крае прошли курортные и оздоровительные программы 5,8 тыс. детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов.

София Моисеенко