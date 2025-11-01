СКР начал проверку после травмирования ребенка на качелях на Кубани

Следственный комитет России начал проверку обстоятельств получения травмы головы 13-летним подростком, упавшим с качелей на детской площадке в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Как пишут в публикациях, детская площадка находилась в неисправном состоянии, а жалобы в ответственные службы не дали результата.

Следственный отдел по Белореченскому району краевого управления СКР организовал доследственную проверку. Сотрудники выясняют все детали случившегося. Для определения степени тяжести ущерба здоровью ребенка назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял ход процессуальной проверки под личный контроль. По итогам расследования будет принято соответствующее решение.

Анна Гречко