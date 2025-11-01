После гибели двух петербуржцев в пожаре на Антонова-Овсеенко возбудили дело

Уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге по статье о причинении смерти по неосторожности двум лица после гибели двух жителей трехкомнатной квартиры дома на улице Антонова-Овсеенко. Причиной возгорания назвали тлеющую сигарету.

Как сообщили в ГСУ СКР по городу, квартирный пожар 31 октября унес жизни мужчин 1993 и 1969 годов рождения. Они получили множественные ожоги тела.

Сотрудники ведомства выяснили, отец и сын вели асоциальный образ жизни. К пожару привела тлеющая сигарета. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии.

Информация о пожаре на Антонова-Овсеенко поступила спасателям в 4:10. На ликвидацию возгорания у них ушел почти час. На месте работали 15 специалистов.

Татьяна Титаева