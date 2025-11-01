Стартует новый сезон национального конкурса в области СМИ «Искра Юга» им. В. В. Смирнова
Банк «Центр-инвест» и АНО «Инновационные гуманитарные проекты» объявили о старте нового сезона национального конкурса в области СМИ «Искра Юга» им. В. В. Смирнова.
Заявки на конкурс принимаются в 11 номинациях до конца декабря 2025 года. Призовой фонд конкурса составляет 500 тысяч рублей.
Цели и задачи Конкурса — поощрять талантливых авторов ЮФО и СКФО, содействовать росту профессионального уровня журналистики в целом, развитию профессиональных связей между изданиями, привлечению внимания медиасообщества к Югу России.
В 2025 году работы принимаются в следующих номинациях:
— Аналитическая статья;
— Журналистское расследование;
— Интервью;
— Очерк;
— Репортаж;
— Лучшая публикация о креативных индустриях;
— Лучшая публикация о цифровизации;
— Лучшая публикация на тему устойчивого развития;
— Лучший тематический проект на страницах СМИ;
— Лучшее корпоративное издание или бренд-медиа;
— Специальная номинация: Лучшая публикация о социальном предпринимательстве;
— Специальная номинация, посвященная социальному предпринимательству, отличается от остальных тем, что в ней выделяется не один, а 10 (десять) лауреатов.
Напомним, в 2024 году конкурс получил реорганизацию: стал национальным, получил имя известного краеведа и исследователя медиа, а также увеличил призовой фонд. В 2024 году на конкурс было подано более 500 заявок от 138 редакций.
Материалы, представляемые на конкурс, должны быть опубликованы в СМИ в период с 1 декабря 2024 года по 25 декабря 2025 года включительно. Призовой фонд конкурса составляет не менее 500 000 рублей. Заявки на конкурс принимаются до 25 декабря 2025 года. Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте iskra.expertsouth.ru
