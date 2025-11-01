Бюджет Башкирии в этом году может недополучить более 20 млрд рублей

Доходы бюджета Башкирии по итогам года могут оказаться на 20,2 млрд руб. ниже запланированных 318,5 млрд руб., следует из оценки ожидаемого исполнения, которая содержится в пакете документов к проекту бюджета на следующий год.

Собственные поступления республики (за счет налогов, акцизов, других доходов) составят 214,8 млрд руб. (на 9,3% меньше запланированного). Например, если в последней редакции бюджета речь идет о 70,4 млрд руб. за счета налога на прибыль организаций, то в оценке исполнения говорится лишь о 48 млрд руб. НДФЛ вместо заложенных 81 млрд принесет 79,5 млрд руб.

В то же время объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета должен увеличиться с 81,6 млрд до 83,5 млрд руб.

Расходы регионального бюджета составят 310,1 млрд руб. из запланированных 336,7 млрд руб.

По итогам прошлого года доходы бюджета Башкирии составили около 299,8 млрд из заложенных 308,9 млрд руб., расходы — около 317,9 млрд из 326,2 млрд руб. В предварительной оценке, составленной в конце октября 2024 года, сумма доходов ожидалась на уровне 309,6 млрд руб., расходов — 327,4 млрд руб.

Идэль Гумеров