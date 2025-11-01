В Краснодаре завершен сев озимого ячменя и рапса на площадях 754 и 780 га. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На сельскохозяйственных предприятиях Краснодара также завершена уборка плодов и ягод (10 тыс. т), сахарной свеклы и овощей с картофелем (более 29 тыс. т). Завершена заготовка кормов, продолжается уборка риса.

Аграрии продолжают сев озимой пшеницы: по плану засеяно 68% территории, что составляет 6,8 тыс. га.

По итогам прошедшей жатвы Краснодар занял третье место в Центральной зоне края по показателю урожайности.

Фермеры города в 2025 году смогут получить субсидии на сумму 5,7 млн руб. в рамках государственных и городских программ поддержки.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что аграрии Краснодарского края получили свыше 188 млн руб. в 2025 году по программе страхования урожая при чрезвычайных ситуациях.

Анна Гречко