Банк «Центр-инвест» обсудил перспективы развития сельского хозяйства

Банк «Центр-инвест» принял участие в рабочей встрече с Министерством сельского хозяйства и продовольствия для обсуждения перспектив развития сельскохозяйственного комплекса региона.

Встреча прошла на базе Донского государственного аграрного университета. Эксперты обсудили перспективы сотрудничества в развитии сельскохозяйственного комплекса области, программы поддержки сельхозтоваропроизводителей, внедрения новых технологий, повышения уровня жизни селян, подготовки специалистов.

Банк «Центр-инвест» — один из ведущих региональных банков в кредитовании предприятий сельскохозяйственной отрасли. В банке обслуживаются свыше полутора миллионов клиентов, включая 46 тыс. счетов предприятий. Кредитный портфель юридических лиц по состоянию на 01.09.2025 составил 43,8 млрд руб., из них почти 50% — это кредиты, предоставленные заемщикам из сектора АПК.

В 2025 году банк «Центр-инвест» предоставил предприятиям АПК кредиты на сумму 9,4 млрд руб., из них 8,5 млрд руб. — по программе льготного кредитования. Существенная доля льготных кредитов АПК, предоставленных банком, приходится на малые формы хозяйствования (более 90%). На сегодняшний день общий банковский портфель льготных кредитов МСХ составляет более 18,5 млрд руб. Собственные (без субсидирования) программы банка составляют более половины кредитного портфеля аграрникам.

Банк «Центр-инвест» эффективно управляет рисками кредитования АПК. Модель социально ответственного банкинга, реализуемая банком, является конкурентным преимуществом Ростовской области. Средняя урожайность клиентов банка «Центр-инвест» выше средних показателей по регионам земледелия в 2025 году: выше по пшенице — на 11,5%, по подсолнечнику — на 20,7%.

Банк «Центр-инвест» (ПАО) ориентирует клиентов к повышению устойчивости сельхозпроизводителей к климатическим рискам за счет реализации адаптационных проектов (сельхозтехника с низкими выбросами СО2 ирригационные системы, мелиорация, техническое перевооружение, технологии сберегающего земледелия, инфраструктура хранения сельхозпродукции).

Банк активно реализует льготную программу «Сельская ипотека» по строительству и приобретению жилого дома на сельских территориях. С начала действия «Сельской ипотеки» банк «Центр-инвест» выдал более 4800 ипотечных кредитов на общую сумму 16,1 млрд руб.

Эксперты банка «Центр-инвест» представили участникам встречи разработанную аналитическую платформу макроэкономических показателей «Дон и Россия». Платформа включает более 500 показателей официальной государственной статистики с 1993 года и позволяет структурировать и анализировать данные с визуализированными дашбордами, таблицами и предсказательными моделями. Проведенный анализ трендов, корреляций и главных компонент позволяет сформировать дизайн экономики Дона для текущей ситуации, 2030 и 2036 годов, а также влияние сельского хозяйства на кредитование населения, инвестиций, реальных доходов населения и бюджета.

Грамотная, взвешенная политика управления рисками позволила банку снизить ставку кредитования на 5 процентных пунктов относительно рынка, сохранить бизнес и занятость клиентов банка и увеличить их налоговые платежи на 2,3 млрд рублей (+11,2%). Одновременно с этим качество кредитного портфеля по разным сегментам превышает в 2-20 раз средние показатели портфеля кредитов Ростовской области.

Об итогах встречи участники проинформировали студентов и преподавателей ДонГАУ.

