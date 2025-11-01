В «Ставропольэнергосбыте» досрочно сменили гендиректора

Совет директоров ПАО «Ставропольэнергосбыт» досрочно прекратил полномочия Александра Дзиова и назначил новым генеральным директором Данилу Каунова сроком на один год — с 31 октября 2025 года по 30 октября 2026 года, сообщается в социальных сетях организации.

Фото: ПАО «Ставропольэнергосбыт»

Александр Дзиов возглавлял компанию с января 2020 года и был переназначен на трехлетний срок в декабре 2024 года, рассчитанный до января 2028 года. Причины такой досрочной смены официально не раскрываются. Кадровое решение совпало с переходом компании под контроль Росимущества, которое в августе 2025 года получило 72,3% голосующих акций.

Новым руководителем стал Данила Викторович Каунов — ранее он был гендиректором АО «Горэлектросеть» Кисловодска и возглавлял ООО «Северо-Кавказский горный клуб», дочернюю структуру корпорации «Кавказ.РФ» под контролем Минимущества России.

Компания «Ставропольэнергосбыт» — крупнейший поставщик электроэнергии в Ставропольском крае с долей более 50% на региональном рынке. Уставный капитал компании составляет 5,4 млн руб., по итогам 2024 года прибыль удвоилась до 1,2 млрд руб., а выручка выросла на 11% — до 27,4 млрд руб. «Ставропольэнергосбыт» имеет отделения в Ставрополе, Светлограде, Пятигорске и на 34 участках во всех округах края.

Станислав Маслаков