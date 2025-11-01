В Невинномысске подросток на авто сбил женщину на переходе

31 октября около 21:00 в Невинномысске несовершеннолетний водитель ВАЗ сбил 39-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Менделеева, сообщает ставропольская госавтоинспекция.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Пострадавшую с травмами доставили в городскую больницу. За рулем находился 16-летний местный житель без водительского удостоверения. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Водитель, не имея права управлять автомобилем. Такое деяние квалифицируется по статье 264 УК РФ и может повлечь административную или уголовную ответственность в зависимости от тяжести нанесенного вреда. В подобных случаях, если пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести, нарушителю грозит штраф или лишение права управления транспортом. При более тяжелых последствиях может быть возбуждено уголовное дело.

Станислав Маслаков