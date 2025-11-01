Пожарные спасли шесть человек во время пожара в Тюмени

В пятницу, 31 октября, в Тюмени в квартире дома на Московском тракте, 102, произошел пожар — спасатели эвакуировали шесть человек из зоны опасности и эвакуировали еще 12, сообщили в МЧС Тюменской области.

Сообщение о возгорании поступило после 18:00. На место прибыли 15 сотрудников МЧС и четыре единицы техники. Пожар был быстро ликвидирован на площади 5 кв. м. Причины пожара пока устанавливаются.

Напомним, ранее в Тюмени во время пожара в хозяйственной постройке погиб человек. Пожар произошел ночью 20 октября по адресу ул. Ижевская, 27.

Ирина Пичурина