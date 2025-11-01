В Ставрополе спрос на вторичное жилье вырос на 19% в III квартале 2025 года

Спрос на вторичное жилье в Ставрополе в третьем квартале 2025 года вырос на 19% по сравнению со вторым кварталом, пишет РБК Кавказ со ссылкой на «Авито Недвижимость».

Наибольшая активность наблюдалась в сегменте однокомнатных квартир, где она увеличилась на 30%, двухкомнатных — на 10%, трехкомнатных — на 8%, а студий — на 25%. За полгода предложение вторичного жилья в городе выросло на 17%, при этом средняя цена квадратного метра на вторичном рынке достигла 108 тыс. руб.

По России интерес к вторичному жилью на платформе с начала года вырос на 6%, а по сравнению со вторым кварталом — на 11%. Восстановление спроса отмечено во всех исследуемых городах. Самое значительное увеличение спроса зафиксировано во Владивостоке — плюс 25%, Москве — 22%, Калуге — 21%, Томске — 20%, а также в Кирове, Кемерове, Ставрополе и Саратове — по 19%. Активность потенциальных покупателей оценивается по числу сообщений и звонков по объявлениям.

Средняя стоимость предложения квадратного метра на вторичном рынке по России за третий квартал снизилась на 1% по сравнению со вторым кварталом. По данным Роскадастра, количество сделок купли-продажи между физлицами на вторичном рынке в России в III квартале достигло 407 тысяч, что на 18% выше показателей II квартала. На Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Свердловскую область и Краснодарский край приходится почти четверть от всех заключенных договоров.

Управляющий директор направления вторичной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин отметил, что рынок демонстрирует восстановительный тренд как по количеству сделок, так и по активности покупателей. Рост ипотеки за квартал составил один процентный пункт. Основными драйверами остаются крупные столичные агломерации и регионы с государственными льготными программами поддержки недвижимости.

Станислав Маслаков