Строительство ледового городка на эспланаде Перми оценили в 19,6 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на оказание услуг по обеспечению функционирования новогоднего комплекса на городской эспланаде Перми.

Как указано в техническом задании, исполнитель должен в течение трех дней (с 8 по 11 декабря) спроектировать ледовый городок, в срок до 27 декабря построить его и эксплуатировать до 22 февраля 2026 года, после чего демонтировать.

На площадке будут установлены покатушка «Голубая змейка», пять ледяных горок, скульптурные композиции «Кудым-Ош», «Хозяйка Медной горы», «Серая шейка», «Серебряное копытце», декоративное панно-логотип «Легенды пармы» и другие объекты.

Максимальная цена контракта составляет 19,6 млн руб. Итоги конкурса подведут 21 ноября 2025 года.