В трех районах Петербурга ввели ограничения из-за работ на инженерных сетях

С субботы, 1 ноября, из-за реконструкции и прокладки инженерных сетей в трех районах Санкт-Петербурга начали действовать дорожные ограничения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

В Василеостровском районе с 1 по 26 ноября ограничат движение по Большому проспекту В.О. от Детской улицы до Клубного переулка, включая перекресток с 26-й и 27-й линиями В.О.

В Приморском районе с 1 по 30 ноября ограничат проезд по Коломяжскому проспекту от проспекта Испытателей до Аэродромной улицы.

В Пушкинском районе с 1 ноября по 15 декабря закроют движение по Саперной улице от Госпитального переулка до Красносельского шоссе.

Артемий Чулков