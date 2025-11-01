Свыше 120 общественных пространств благоустроили в Свердловской области за год

В Свердловской области в 2025 году благоустроили 124 общественных пространства и двора — из них 39 проектов реализованы с помощью федеральных субсидий по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики региона. До конца года планируется увеличить их число до 170.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге продолжается благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ. Работы идут с опережением графика и завершатся в 2026 году, на год раньше планируемого срока. Там уже установлены детские и спортивные площадки, определена зона для выгула собак и начато озеленение, появятся зоны тихого отдыха, спортивные и детские площадки, смотровая площадка и пространство для воркаута. Парк также будет оснащен системой видеонаблюдения. Зимой очистят водоем в парке, а вторую часть пространства подготовят к весенним работам.

В Каменске-Уральском 4 ноября откроют «Аллею Славы» на 4,5 тыс. кв. м, на которой проводятся патриотические и спортивные мероприятия: на территории создали мемориальную зону, площадку для торжественных церемоний и культурно-массовых мероприятий. Также там появятся светопрозрачные конструкции с подсветкой «Лес памяти» с именами героев-земляков, арт-объекты «Боевое братство» и «Связь поколений».

У завода «Уралгидромаш» благоустраивается набережная вдоль реки Сысерть. Там уже сделали новые тротуары, велодорожки и «тропу здоровья», а также безбарьерную среду для маломобильных граждан. Завершается установка систем освещения и видеонаблюдения, ведется озеленение территории.

Напомним, в сентябре в Верхней Салде (Свердловская область) завершились работы по благоустройству парка имени Владислава Тетюхина, бывшего совладельца корпорации «ВСМПО-Ависма», ученого и мецената.

Ирина Пичурина