МВД изъяло у троицких бизнесменов поддельный алкоголь и табак на 37 млн рублей

В Челябинской области сотрудники полиции обнаружили особо крупную партию немаркированной табачной и алкогольной продукции общей стоимостью более 37 млн руб. Продажей поддельных сигарет и спиртного занималась группа жителей Троицкого района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Незаконный бизнес пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и следователи регионального полицейского главка при сотрудничестве с представителями управления Росалкогольтабакрегулирование по Уральскому федеральному округу.

По данным полиции, сообщники распределяли между собой роли и обязанности по изготовлению алкогольной продукции, ее реализации и поиску помещений для хранения товара. «Спиртное и сигареты поставлялись в объекты торговли, а также доверенным лицам по предварительному телефонному звонку»,— сообщает ГУ МВД России по региону.

В домах и нежилых объектах, принадлежащих троичанам, попавшим в поле зрения полиции, прошли обыски. Всего из нелегального оборота изъято 255 тыс. пачек немаркированных сигарет стоимостью порядка 34,5 млн руб. и 8 тыс. бутылок со спиртосодержащей жидкостью на сумму около 3 млн руб.

Изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Полиция устанавливает иных лиц, причастных к незаконной торговле.