«У государства появится законный инструмент в мирное время»

Совет Федерации одобрил ранее принятый Госдумой закон, который разрешает привлекать граждан, состоящих в мобилизационном людском резерве, к охране критически важных объектов в мирное время. До этого резервисты могли быть задействованы только при введении военного положения или в условиях мобилизации. Более подробные разъяснения относительно нового статуса резервистов дает представитель Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Альшевский.



Дмитрий Альшевский

Фото: предоставлено автором

«Ключевые внесенные изменения в ФЗ "Об обороне" касаются именно появления возможности применения резервистов в мирное время (а не только в период мобилизации, как раньше), а также организации для них специальных сборов для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения.

До этих нововведений правовой режим для резервистов был таков: в мирное время гражданин вел обычную жизнь, а при мобилизации автоматически становился военнослужащим. Новый закон ломает эту бинарную схему, вводя промежуточный режим — специальные сборы в мирное время.

Именно это является главным и наиболее значимым последствием принятия поправок. Закон создает правовую основу для привлечения резервистов в мирное время без объявления мобилизации для выполнения конкретной задачи — обеспечения защиты критически важных объектов. На период этих специальных сборов на них распространяются права, обязанности и социальные гарантии как для граждан, призванных на военные сборы.

Последствия нововведения носят как немедленный, так и долгосрочный характер. После отмены текущей мобилизации система не вернется к старой модели. У государства появится постоянный и законный инструмент в мирное время: проводить не только учебные, но и специальные сборы с привлечением резервистов для охраны стратегических объектов. Причем, направлять резервистов для выполнения этой задачи можно в любой регион РФ.

Теперь появился новый статус: "военнослужащий в запасе". Такой военнослужащий временно привлечен на специальные сборы и выполнение задач в мирное время. Это изменение превращает мобилизационный резерв из пассивного "потенциала на будущее" в активный, гибкий и постоянно действующий компонент системы безопасности страны.

По общему правилу, те, кто имеет сейчас статус резервистов, автоматически и безальтернативно становятся военнослужащими, проходящими военную службу по мобилизации, с момента объявления именно всеобщей мобилизации (сейчас в России действует режим частичной). Отказаться от этого нельзя. Сейчас резервисты могут находиться в запасе. Они не являются военнослужащими до тех пор, пока не будет объявлена всеобщая мобилизация, или пока они не будут призваны на эти самые специальные сборы в мирное время.

Вне режима всеобщей мобилизации расторгнуть контракт резервиста досрочно по своей инициативе можно лишь в строго определенных случаях, например, по состоянию здоровья. После объявления мобилизации отказ становится невозможен в принципе.

Срок службы для резервиста, призванного по всеобщей мобилизации — до ее окончания. Поскольку она объявляется указом президента, она им же и прекращается. Таким образом, конкретный срок изначально не определен и зависит от общей военно-политической обстановки».