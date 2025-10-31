Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Уровень загрязнения Черного моря признали одним из самых низких за 18 лет

Ученые зафиксировали один из самых низких за последние 18 лет уровней загрязнения нефтепродуктами в Черном море. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на результаты исследования Южного федерального университета (ЮФУ) и Гидрохимического института Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Эксперты провели анализ последствий крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Исследование потребовалось для оценки масштабов загрязнений воды в Черном море. В Южном федеральном университете подчеркнули, что мониторинг продемонстрировал значительные колебания концентраций нефтяных углеводородов в воде, но уровень загрязнений признали низким.

«Данные показали значительные колебания концентраций нефтяных углеводородов в воде. Однако пики загрязнения, многократно превышающие норму, ожидаемо фиксировались сразу после крушений танкеров. Любопытно, что после катастрофы 2024 года такой летний всплеск загрязнения в 2025 году зафиксирован не был. Напротив, отмечено один из самых низких уровней загрязнения за все 18 лет наблюдений»,– заявили в ЮФУ.

Ученые считают, что низкий уровень загрязнений в акватории Черного моря связан с масштабной очисткой побережья Анапы. Исследователи пояснили, что анапский песок мог выступить в роли «фильтра», удерживающего мазут и препятствующего его распространению.

По данным ЮФУ, нефтепродукты, которые остаются на дне Черного моря, а также на скалах и песках в районе прибрежных зон, несут угрозу повторного загрязнения морской воды продуктами распада в ближайшие несколько лет.

София Моисеенко

