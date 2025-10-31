«Мельница», скрипачка из Японии и семейный фестиваль
Куда сходить в Новороссийске 1, 2, 3 и 4 ноября
После шестидневной рабочей жители и гости города-героя смогут посетить концерт группы «Мельница», послушать японскую скрипачку, посмотреть спортивную драму, посетить народный фестиваль. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».
Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ
Какие спектакли посмотреть
1 ноября в 19:00 в гортеатре состоится спектакль-комедия «Come on! Давай, детка!» по пьесе Михаила Хейфеца «В ожидании Его». Как сказано в аннтоации, каждый зритель сможет принять участие в мастер-классе по твисту, а после узнать, зачем четыре дамы собрались на скамейке в заброшенной части парка.
Стоимость билета — от 500 руб. (18+)
3 ноября в 19:00 в городском театре Новороссийска пройдет показ музыкальной комедии «Невеста из Имеретии». Согласно описанию, постановка Евгения Кушпеля пропитана грузинским юмором и глубоким смыслом о дружбе, любви и взаимопомощи. На сцене прозвучит музыка Гия Канчели, а песни в комедии будут исполнять сами актеры. Интрига сохраняется от начала и до самого конца спектакля.
Стоимость билета — от 500 руб. (12+)
Какие концерты посетить
2 ноября в 19:00 на сцене Новороссийского театра выступит скрипачка Хироко Нинагава совместно с оркестром Ninagawa Orchestra. На сцене прозвучат композиции Рахманинова, Сен-Санса, Вивальди, Джона Уильямса и других известных авторов. Камерный музыкальный вечер организаторы обещают сделать запоминающимся для зрителей.
Стоимость билета — от 1800 руб. (0+)
4 ноября в 19:00 в гортеатре состоится концерт группы «Мельница» с новой программой «Крапива». Для зрителей прозвучат главные хиты фолк-рок-группы, а также несколько новых песен.
Стоимость билета — от 3200 руб. (6+)
Что посмотреть в кино
В кинотеатрах «Монитор Красная площадь» и «Монитор Goodzone» проходит показ спортивной биографической драмы «Первый на Олимпе», с Глебом Калюжным в главной роли. В центре сюжета история о юном блокаднике Юре Тюкалове, который пришел в спорт сразу после войны. Благодаря тренерам спортсмен начинает жизнь заново, мечтая вместе с командой попасть на Олимпиаду в Хельсинки.
Стоимость билета — от 290 руб. (12+)
В кинотеатрах города продолжается показ «Дракулы», ленты Люка Бессона в жанре ужасов с элементами мелодрамы. В основу фильма лег готический роман Брэма Стокера о графе Дракуле, пережившем горе от смерти жены. История о том, как главный герой ради любви решает отречься от всего, что имеет, чтобы обрести бессмертие и вновь встретиться с супругой.
Стоимость билета — от 500 руб. (18+)
Зрители также могут посмотреть продолжение мультфильма про домового-проказника. «Финник 2». В этот раз Финник по случайности теряет невидимость и ставит под угрозу существование всех домовых. Вместе с друзьями главный герой мультфильма отправляется в приключение, чтобы найти волшебный посох.
Стоимость билета — от 300 руб. (6+)
Куда сходить еще
4 ноября, в День народного единства в Новороссийске в 10.00 состоится открытие «Дома дружбы», многофункционального ресурсного центра для городских национально-культурных обществ.
Также 4 ноября в 14:00 Кубани в парке имени Фрунзе пройдет фестиваль народов с концертной программой, спортивными играми, квестом и мастер-классами.