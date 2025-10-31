Концерт рэпера Icegergert перенесли в Петербурге

Выступление рэпера Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) было запланировано на 2 ноябре в клубе А2. Однако 31 октября стало известно о переносе мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Выступление состоится в другой день, однако дата еще не определена. Лейбл Gazgolder не уточнил, с чем связан перенос концерта. Поклонников успокоили насчет билетов — они остаются действительными.

Icegergert ранее попал в скандал из-за высказывания во время концерта в Москве. Рэпер произнес фразу, которая попадает под пропаганду АУЕ (движение признано экстремистским и запрещено). Позже он извинился за сказанное. «Я выпивал и позволил себе лишнее»,— объяснил исполнитель свой поступок.

Татьяна Титаева