В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность

На территории Краснодарского края введен режим беспилотной опасности. Об этом уведомили в РСЧС в 18:42.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Центр оповещения региона сообщил об объявлении сигнала «Беспилотная опасность» на Кубани. По данным РСЧС, существует угроза падения БПЛА.

Гражданам, находящимся в здании, рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещении без остекления. В случае если сигнал тревоги застал на улице, необходимо переместиться в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

София Моисеенко