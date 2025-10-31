В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность
На территории Краснодарского края введен режим беспилотной опасности. Об этом уведомили в РСЧС в 18:42.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Центр оповещения региона сообщил об объявлении сигнала «Беспилотная опасность» на Кубани. По данным РСЧС, существует угроза падения БПЛА.
Гражданам, находящимся в здании, рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещении без остекления. В случае если сигнал тревоги застал на улице, необходимо переместиться в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.