Сотрудники МЧС спасли из горящей квартиры в Купчино петербурженку и ее ребенка

В пятом часу вечера в доме 2 по проспекту Славы загорелась двухкомнатная квартира, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. В одной из комнат огонь объял обстановку на площади 5 кв. м.

Из горящей квартиры спасатели вытащили петербурженку и ее ребенка. Об их состоянии пока ничего не сообщается. На месте происшествия работали три пожарно-спасательных расчета.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что два человека попали в больницу после квартирного пожара на улице Машиностроителей в Колпино.

Андрей Маркелов