В Пензе осудили восемь человек за фиктивные услуги по ремонту цифровой техники

Ленинский районный суд Пензы вынес приговор восьмерым молодым людям в возрасте от 22 до 29 лет по уголовному делу о хищении денежных средств граждан мошенническим путем (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Их признали виновными в совершении 19 преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Как выяснилось в суде, фигуранты похищали деньги граждан в Пензенской области с июня 2022 года по май 2023 года. Они оказывали фиктивные услуги по диагностике и ремонту компьютерной и иной цифровой техники.

Фигуранты обманули, в частности, 19 пензенцев. Причиненный им ущерб оценен на сумму свыше 345 тыс. руб., который уже возмещен.

По решению суда фигуранты получили штрафы в размере от 270 до 995 тыс. руб. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов