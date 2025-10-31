В Балакове до августа 2026 года отремонтируют дорогу на мосту по решению суда

В Саратовской области суд удовлетворил требование прокуратуры отремонтировать автодорогу на мостовом переходе в Балакове. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Проверка с участием прокуратуры и государственных инспекторов дорожного надзора показала ненадлежащее содержание автодороги на мостовом переходе через судоходный канал в Балакове (Мост Победы). Там специалисты выявили нарушения ГОСТ, определяющие нормы дорожного полотна с твердым покрытием.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство внесло представление начальнику ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», но нарушения не устранили. В связи с этим прокуратура попросила суд обязать ответственных лиц отремонтировать автодорогу. Суд постановил провести указанные работы на мостовом сооружении до августа 2026 года.

Павел Фролов