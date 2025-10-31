Под Саратовом в ДТП погиб водитель легковушки и пострадал ребенок

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области в ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 12:25 сегодня, 31 октября, близ дома № 2А по ул. Вольская в селе Яковлевка. Там столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Хендай». Первым управлял мужчина 1982 года рождения, вторым — мужчина 1996 года рождения.

В результате аварии водителя отечественной легковушки и его пассажира (мальчик 2019 года рождения) увезли в медучреждение, где мужчина скончался. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов