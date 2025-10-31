Полиция задержала жителя Энгельса по делу о конфликте из-за парковки в Саратове

В Саратовской области возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно релизу, 52-летний саратовец обратился в Волжский отдел полиции и рассказал, что на ул. Большая Затонская в областном центре некий мужчина ударил его ногой в область локтя. Медики выявили у пострадавшего закрытый перелом руки.

В ходе проверки полиция выяснила, что 27 июля потерпевший ждал, пока освободится свободное место на стоянке, однако неизвестные обошли его и припарковали свою машину. Гражданин сделал им замечание, а пассажир транспортного средства в ответ начал демонстрировать агрессию. Во время потасовки саратовец и получил перелом руки.

Специалисты оценили причиненный пострадавшему вред здоровью как средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело, полицейские задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 53-летний житель Энгельса. Он признался в содеянном, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Павел Фролов