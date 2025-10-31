Мэр прокомментировал крупный пожар с пострадавшими в Центральном районе Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин прокомментировал пожар, произошедший 31 октября в Центральном районе города, в результате которого пострадали четыре человека, включая троих детей. По его словам, пожарным и службам экстренного реагирования удалось оперативно эвакуировать всех жильцов, предотвратив более тяжелые последствия, написал в своем Telegram-канале мэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Возгорание произошло в мансарде пятиэтажного жилого дома на улице Альпийской. Из здания были эвакуированы 100 человек, в том числе 20 детей. В больницу доставлены трое несовершеннолетних и молодая женщина. По предварительным данным, погибших нет.

«В такой ситуации всегда решают секунды. Благодарю сотрудников оперативных служб, скорой медицинской помощи и всех неравнодушных граждан за эвакуацию жильцов. Самое важное — спасенные жизни»,— заявил глава города.

По словам мэра, он находится в командировке, но контролирует ситуацию дистанционно. Первому заместителю поручено проведение оперативного штаба. Здание на Альпийской, 90/4 было введено в эксплуатацию в судебном порядке в 2012 году. В настоящее время следственные органы выясняют причины возгорания. Для жителей организован пункт временного размещения и обеспечен транспорт.

Мария Удовик