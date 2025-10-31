В Петербурге задержали блогера по обвинению в краже денег с помощью обмана детей

СКР предъявил обвинение трем фигурантам дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном с помощью обмана несовершеннолетних. Один из них, блогер, признался в том, что направлял детей в чат, где у них выманивали данные карт родителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Один из обвиняемых по делу о мошенничестве с помощью обмана детей на допросе после задержания

Фото: Пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу

Фото: Пресс-служба управления СКР по Санкт-Петербургу

Следствие считает, что обвиняемый публиковал видео и проводил прямые эфиры, в которых публиковал номер телефона или ссылку на бот, перенаправляющие в чат в одном из мессенджеров.

Там двое его сообщников под предлогом покупки внутриигровой валюты просили детей в возрасте от 10 до 12 лет присылать фото банковских карт родителей и коды из смс-сообщений. После этого они похищали деньги со счетов потерпевших.

Таким образом фигуранты совершили не менее 10 эпизодов мошенничества. На допросах все трое дали признательные показания, уточнили в СКР.

Артемий Чулков