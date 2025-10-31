Обвиняемого в попытке изнасилования в 2016 году арестовали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде арестовали обвиняемого в попытке изнасилования местной жительницы, совершенной в марте 2016 года. Об этом сообщили в Приокском райсуде 31 октября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Девять лет преступление не было раскрыто. Пока ДНК, обнаруженные на горлышке жестяной банки, находившейся в руках у преступника, не совпали с ДНК-профилем задержанного за совершение административного правонарушения.

Сейчас дело возобновили, обвиняемого арестовали до 26 ноября 2025 года включительно.

Галина Шамберина