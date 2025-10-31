Нижегородцу назначили 12 лет колонии за теракт на железной дороге
Второй Западный окружной военный суд рассмотрел дело в отношении жителя Нижегородской области, обвиненного в совершении теракта (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ
По фабуле дела в июне 2024 года подсудимый поджег релейные шкафы на перегоне станций Жолнино — Дзержинск Горьковской железной дороги. Фигурант был противником внешней политики РФ и военной спецоперации на Украине, уточнили в надзорном ведомстве.
Подсудимого приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Первые три года срока он проведет в тюрьме.