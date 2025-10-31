Кубанские депутаты инициировали поправки в Закон о местном самоуправлении

Председатель Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко провел заседание Совета законодателей Краснодарского края. Парламентарии рассмотрели ряд важных инициатив, касающихся, в частности, совершенствования законодательства о местном самоуправлении и развития отрасли виноградарства.

Так, в частности, депутаты ЗСК инициировали внесение изменений в Закон о местном самоуправлении. Предваряя обсуждение, Юрий Бурлачко уточнил, что ЗСК ведет активную работу по приведению краевого законодательства в соответствие с требованиями нового закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти.

«В ходе этой работы мы сталкиваемся с рядом системных вопросов. Часть из них на региональном уровне решена быть не может и требует внесения изменений в федеральное законодательство»,— отметил спикер ЗСК.

По словам председателя профильного комитета ЗСК Андрея Дорошева, новый 33-ФЗ не предусматривает проведение процедур анализа муниципальных правовых актов. Их отсутствие, отмечает парламентарий, ограничивает право бизнеса и общественности на участие в процессе нормотворчества на муниципальном уровне.

Проектом федерального закона предлагается сохранить сложившуюся практику проведения оценки применения обязательных требований, экспертизы и оценки регулирующего воздействия, а также устранить иные несовершенства нового закона о местном самоуправлении.

Вторая инициатива касается внесения изменений в 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Как отметил Андрей Дорошев, федеральный закон предусматривает возможность существования двухуровневой системы организации местного самоуправления, при которой полномочия по борьбе с коррупцией должны быть закреплены либо за поселением, либо за районом. При этом некоторые функции (например, принятие устава или работа с бюджетом) остаются общими для обоих уровней.

Кубанские депутаты предлагают добавить к этим общим функциям и антикоррупционную работу — чтобы и поселения, и районы могли самостоятельно проводить необходимые мероприятия. В случае принятия законопроекта регионы, сохранившие двухуровневую систему, смогут проще решать организационные, кадровые и технические вопросы в сфере противодействия коррупции.

Также в ходе заседания председатель аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко отметил, что сейчас не определен правовой статус клона винограда. Понятие, по его словам, полностью отсутствует в профильном федеральном законодательстве. Комитет планирует разработать обоснованное понятие «клон вегетативно размножаемых культур» (виноград, плодовые, ягодные). А также инициировать изменения законодательства, предложив упрощенную процедуру регистрации клонов, механизмы по ведению реестров перспективных клонов винограда.

Василий Хитрых