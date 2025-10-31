В Краснодарском крае днем 31 октября объявили ракетную опасность

Система оповещения РСЧС уведомила жителей Краснодарского края о ракетной опасности днем 31 октября. Уведомление поступило кубанцам около 13:24 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

МЧС предупреждает о существующей угрозе падения ракет. Ведомство призывает граждан сохранять спокойствие и внимательность при получении подобных сообщений.

Находящимся в зданиях рекомендуется отойти от окон и укрыться в защищенном помещении — подвале или защитном сооружении. Людям на улице следует найти ближайшее укрытие. Пассажирам транспорта необходимо покинуть машины и спрятаться в защищенных помещениях или складках местности.

При обнаружении упавших ракет граждане должны звонить по номеру 112. МЧС категорически запрещает приближаться к обломкам сбитых объектов.

Анна Гречко