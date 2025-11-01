Афиша Волгограда: в День народного единства споет Алексей Горшенев

В последний осенний месяц порадуйте себя и культурно отдохните в музеях, на выставках, в театрах и на концертах. «Ъ — Средняя Волга» расскажет о самых значимых событиях.

Выставки

Волгоградский областной краеведческий музей приглашает 3 ноября посетить акцию «Ночь искусств: в единстве культур — сила народа». Мероприятия — экскурсии, познавательные программы — будут проходить весь день.

Экспозицию краеведческого музея «Золотая кладовая. Сокровища древних степей» пополнил уникальный артефакт — царский бронзовый котел гуннской эпохи. С большой долей вероятности можно утверждать, что царский котел принадлежал великому воину и вождю — Аттиле. Возраст царского котла примерно 1,5 тысячи лет.

3 ноября волгоградский Исторический парк «Россия — Моя история» также приглашает на Всероссийскую акцию «Ночь искусств». Организаторы обещают, что в течение всего дня для гостей мультимедийного комплекса будет действовать бесплатный вход на экспозиции «Рюриковичи» и «Романовы», где события прошлого оживут через яркие визуальные образы. Также все желающие смогут посетить мультимедийную выставку «Русские сказки». С 17:00 в холле Исторического парка начнут работу творческие мастерские и креативные пространства.

В Мемориально-историческом музее «Сталинградская битва» до 11 ноября включительно будет работать фотовыставка «Сталинградская битва. 200 дней в огне», на которой в хронологическом порядке проиллюстрированы все этапы великого сражения на Волге. Это работы выдающихся советских фотографов: Е. Халдея, Э. Евзерихина, Я. Рюмкина и других.

В Волгоградском музее изобразительных искусств им. И. И. Машкова

до 15 декабря будет работать выставка «Графика из мастерской художника»,

приуроченная к 85-летию со дня рождения художника, керамиста, скульптора Петра Ивановича Чаплыгина (1940-2022). В состав экспозиции вошло более 70 его произведений, из которых большая часть хранится в его мастерской. Многие из них давно не экспонировались.

В этом же музее, также по адресу пр. им. В. И. Ленина, д. 21, проходит выставка «Крестьянки и горожанки». Это графика Серебряного века: женские портреты Ф. А. Малявин создал в первые десятилетия XX века.

Волгоградский планетарий 6-7 ноября приглашает на лекции «Наша спутница Луна», «Астрономия Древнего Египта». 21 ноября ожидается музыкальная полнокупольная программа «Вокруг света».

Спектакли

Волгоградский музыкальный театр приглашает на премьеру — мюзикл в двух действиях «Ромео и Джульетта», который состоится 22 и 23 ноября. Также зрители смогут увидеть спектакли «Пиковая дама» (6 ноября), «Ханума» (9 ноября), «12 стульев» (14 ноября), «Дубровский» (29 ноября) и другие.

Новый экспериментальный театр представит такие постановки, как «Божьи одуванчики» (11 ноября), «Бунгало № 21» (16 ноября), «Мир Андерсена» (18 ноября).

Молодежный театр ждет зрителей на спектакли «Маддалена» (2, 20 ноября), «Весы» (3, 4 ноября), «Евгений Онегин» (8-9 ноября), «Убийство на улице Лурсин» (12, 13 ноября), «Гамлет» (29, 30 ноября) и другие.

Театр «Царицынская опера» 1-2 ноября представит премьеру «РОК в опере», а также оперу «Князь Игорь» (6 ноября), балет «Илья Муромец и перо Жар-птицы» (8, 9 ноября), балет «Дон Кихот» (15 ноября), «Лебединое озеро» (29, 30 ноября) и не только.

Волгоградский областной театр кукол ждет маленьких зрителей на спектакли «Гуси-лебеди» (9 ноября), «Курочка Ряба» (14 ноября), «Крошка Енот» (18 ноября), «Теремок» (23 ноября) и другие.

Концерты

В Доме офицеров 4 ноября выступит Алексей Горшенев, 9 ноября — Кубанский казачий хор, 10 ноября — группа «Воровайки», 16 ноября — Ярослав Сумишевский. 22 ноября запланировано «Иллюзионное шоу-спектакль».

В Волгоградской филармонии 3 ноября пройдет концерт Александра Иванова и группы «Рондо», 8 ноября — «Орган+рок=лучшее», 15 ноября — фестиваль, посвященный творчеству А. Н. Пахмутовой, 16 ноября — концерт симфонической музыки (солист Никита Мндоянц), 17 ноября — Михаила Шуфутинского, 19 ноября — певицы Валерии.

Выставочный комплекс «Экспоцентр» 2 ноября приглашает на концерт Татьяны Куртуковой, полюбившейся зрителям хитами «Русская зима», «Матушка», «Я любила сокола», «Ромашка-Василек».

В ДК «Октябрь» (г. Волжский) 21 ноября выступит оркестр CAGMO «Саундтреки Ханса Циммера при свечах», 27 ноября пройдет концерт певицы Славы.