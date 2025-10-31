В Чкаловске спустили на воду третий «Валдай» для Саратовской области

В Чкаловске Нижегородской области на воду спустили третье судно проекта «Валдай 45Р», предназначенное для Саратовской области. Церемония состоялась накануне, 30 октября, на территории производственного комплекса АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева» (ЦКБ по СПК им. Алексеева).

По информации пресс-службы предприятия, речь идет о 21-м судне в серии судов на подводных крыльях (СПК), которые возводят на его площадке в Нижегородской области. Новый скоростной пассажирский теплоход назвали в честь героя Великой Отечественной войны Ивана Панфилова, родившегося в Саратовской области, — «Генерал Панфилов».

В Саратовской области уже работают теплоходы «Юрий Гагарин» и «Петр Столыпин». В этом году им удалось перевезти более 28 тыс. пассажиров.

Зампредседателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин отметил, что власти региона упорно работают над развитием речного сообщения и увеличением флота. Врио гендиректора АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» Захар Сидоренко подчеркнул, что предприятие нацелено на рост объемов выпуска продукции. Он выразил уверенность, что суда российского производства получат широкое распространение и за рубежом.

