В Каменске-Шахтинском чиновников оштрафовали на игнорирование обращений граждан

В Каменске-Шахтинском чиновников привлекли к административной ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Правоохранители установили, что семерым гражданам, обратившимся с заявлениями в орган местного самоуправления, не предоставили ответы в установленный срок. После рассмотрения представления прокуратуры нарушения устранены, ответы направлены.

Кроме того, двух заместителей главы администрации города привлекли к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Каждому из них назначили штраф в 5 тыс. руб.

Константин Соловьев