В Волгограде трое подростков пойдут под суд за диверсию на станции сотовой связи

В Волгограде суд рассмотрит в отношении троих несовершеннолетних местных жителей уголовное дело о совершенной диверсии (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 281 УК РФ, ч. 4 ст. 281.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Согласно релизу, 16-летнему фигуранту в одном из мессенджеров неустановленное лицо предложило за деньги поджигать оборудование базовых станций операторов сотовой связи. Несовершеннолетний согласился и через некоторое время получил координаты станции в Тракторозаводском районе и детальную инструкцию. При этом он привлек к совершению диверсии двоих знакомых сверстников. Он обещал им оплату в криптовалюте.

В апреле этого года трое фигурантов прибыли к базовой станции с легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли оборудование. Преступные действия они снимали на телефон, после чего отправили видео «куратору». Последний перечислил на криптовалютный счет одного из этих подростков около 8 тыс. руб. Причиненный оператору связи ущерб оценили на сумму более 500 тыс. руб.

В ближайшее время уголовное дело в отношении подростков направят в суд на рассмотрение. Дело в отношении лица, предложившего совершать диверсии, выделено в отдельное производство.

Павел Фролов