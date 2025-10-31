В границах нацпарка «Самарская Лука» завершили рекультивацию Жигулевской свалки

Завершена рекультивация Жигулевской свалки в границах национального парка «Самарская Лука» по региональной госпрограмме «Охрана окружающей среды Самарской области». Об этом сообщает минприроды Самарской области.

За два года было рекультивировано 6,8 га, вывезено 60 тыс. куб. м отходов. Работы проводились в три этапа. На первом этапе расчищена периметральная полоса в границах землеотвода, ликвидирована яма «Беккари» и демонтированы хозяйственные постройки. Второй этап включал разработку свалочного и природного загрязненного грунта, на место которого завезли чистую почву. Третий этап: выровнена территория, на поверхность которой уложен плодородный грунт с засевом трав многолетних растений.

В министерстве отмечают, что свалка образовалась до создания нацпарка и эксплуатировалась на протяжении 37 лет.

Руфия Кутляева