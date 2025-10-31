Каждый третий краснодарец беспокоится о будущей пенсии

Каждый третий житель Краснодара обеспокоен своей будущей пенсией, при этом 13% опрошенных отмечают сильное беспокойство за безбедную старость. Шестая часть респондентов не испытывает тревоги по поводу будущих выплат, еще 48% пока не задумываются о пенсии, следует из данных опроса Группы «Ренессанс Страхование» (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Свыше трети участников исследования (43%) считают приемлемой пенсию в 50–100 тыс. руб., 16% рассчитывают на 100–150 тыс. руб., 8% довольны суммой до 30 тыс. руб., 15% — 30–50 тыс. руб., а 18% надеются получать более 150 тыс. руб. Среди приоритетных расходов на пенсии респонденты назвали здоровье (44%), помощь близким (11%), хобби и увлечения (10%), посещение ресторанов и кафе (10%), путешествия (6%) и автомобиль для комфортного передвижения (4%).

Большинство опрошенных (72%) сомневаются, что смогут существенно повлиять на размер своей будущей пенсии, еще 21% «скорее уверены» в этом, и лишь 7% не сомневаются в своей способности обеспечить необходимый уровень пенсионных накоплений.

Что касается возраста, когда стоит задумываться о пенсии, 43% краснодарцев считают достаточным начать после 40 лет, 28% — в 30+, 17% — в 25–30 лет, тогда как менее значимым считают планирование в подростковом возрасте и в возрасте до 25 лет (всего 12%).

Генеральный директор НПФ «Ренессанс пенсии» Владислав Гусев отметил, что одним из перспективных инструментов является программа долгосрочных сбережений (ПДС), ориентированная на молодежь, которая может оформить договор онлайн и таким образом начать формировать пенсионные накопления заблаговременно.

Вячеслав Рыжков