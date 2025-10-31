В Ростове-на-Дону благоустроят перекресток Московской и Братского
В Ростове-на-Дону разработают решение для улучшения комфорта пешеходов на пересечении улицы Московской с переулком Братским. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Александр Скрябин.
Фото: Telegram-канал Александра Скрябина
Перекресток характеризуется высокой интенсивностью движения автомобилей и пешеходов, однако пешеходная инфраструктура в этом районе создает неудобства: на ограниченной территории размещено множество столбов и рекламных конструкций. Особую проблему представляет электроопора, расположенная непосредственно в центре пешеходной дорожки.
Городским службам поставлена задача проанализировать ситуацию и предложить варианты решения проблемы передвижения пешеходов в данной локации.