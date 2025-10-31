ФСБ задержала краснодарца, планировавшего поджог на железной дороге

В Краснодаре сотрудники УФСБ России предотвратили подготовку террористического акта, планировавшегося гражданином 1981 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, подозреваемый вступил в контакт с представителем проукраинской террористической организации и по его указанию изготовил зажигательную смесь для поджога электрооборудования на железнодорожном сообщении. При попытке реализации преступления фигурант был задержан, пострадавших и материального ущерба не допущено.

В отношении задержанного следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке террористического акта, содействии терроризму и публичных призывах к осуществлению насильственных действий.

Вячеслав Рыжков