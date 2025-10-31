В Симферополе краны подняли грузовик с железной дороги

Грузовик, который 29 октября сорвался с моста на железнодорожные пути в районе вокзала Симферополя, убрали с помощью кранов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«На данный момент последствия дорожно-транспортного происшествия ликвидированы, фуру убрали при помощи кранов. Было организовано ограничение движения транспорта на участке проведения работ»,— говорится в сообщении.

Инцидент произошел на участке между улицами Гагарина и КИМ. Многотонная фура пробила ограждение и упала вниз, после чего кузов остался в вертикальном положении, а кабина оказалась на земле. Пути были обесточены, пострадал водитель грузовика.

Из-за происшествия могли задерживаться поезда. Южная транспортная прокуратура контролировала соблюдение прав пассажиров.

Анна Гречко