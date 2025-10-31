В Петровске суд ограничил доступ к опасному заброшенному зданию по иску надзора

В Саратовской области суд удовлетворил требование прокуратуры ограничить доступ к опасному заброшенному зданию в Петровске. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Петровская межрайонная прокуратура выяснила, что дом № 46В по улице Куйбышева в Петровске является заброшенным и находится в муниципальной собственности. Строение на протяжении долгого времени не используется по назначению, не обеспечивается надзор. В прокуратуре указали на признаки технической опасности здания.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать администрацию Петровского района ограничить доступ к указанному дому. Требования удовлетворены, прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов