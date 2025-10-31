В Пензе пострадавшим в ДТП с участием фуры потребовалась помощь спасателей

В Пензе в результате ДТП с участием легковушки и фуры пострадали несколько человек. На место прибыли спасательные службы.

Дорожная авария произошла в 07:30 сегодня, 31 октября, на улице 40 лет Октября. При столкновении с грузовой машиной у легкового автомобиля сильно смяло переднюю часть.

Спасатели помогли пострадавшим выбраться из поврежденного транспортного средства. Далее их передали медикам «скорой». В каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов