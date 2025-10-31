В Адыгее будут судить руководителя базы отдыха, где утонул ребенок

Прокуратура Тахтамукайского района передала в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, руководившего базой отдыха, на территории которой летом 2025 года утонула несовершеннолетняя отдыхающая. Ему инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщили в надзорном ведомстве.

По материалам следствия, инцидент произошел в июне: во время купания в открытом бассейне базы отдыха малолетняя девочка утонула. Проверкой установлено, что руководство объекта не обеспечило должный уровень безопасности для посетителей, в том числе отсутствовало организованное дежурство спасателей-инструкторов у водоема.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов прокурорской проверки и расследовано Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СКР по Республике Адыгея. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой района материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Вячеслав Рыжков