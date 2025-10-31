Одобрено строительство второй нитки газопровода «Анастасиевская—Новороссийск»

«Газпром» получил положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство второго участка магистрального газопровода «Анастасиевская—Новороссийск» в Краснодарском крае. Речь идет о строительстве трубы на отрезке с 19-го по 43-й км и ее подключении к магистральным газопроводам «Починки—Анапа» и «Писаревка—Анапа». Соответствующая информация размещена в государственном реестре заключений экспертизы проектной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проект предполагает прокладку части новой ветки протяженностью 64 км, которая должна обеспечить дополнительную подачу порядка 4 млрд куб. м газа в год. Газопровод ориентирован на развитие юго-западной части Кубани и модернизацию инфраструктуры крупных промышленных потребителей, включая Афипский, Славянский и Ильский НПЗ, а также Абинский электрометаллургический завод.

Работы выполняют проектные организации из Санкт-Петербурга, Москвы и Воронежа. Маршрут трубы пройдет через Крымский район Краснодарского края, где располагаются крупные промышленные и аграрные предприятия, а также туристические объекты.

Проект является частью актуализированной программы развития газоснабжения и газификации Краснодарского края на 2021–2025 годы, подписанной администрацией региона и «Газпромом» в 2023 году. Программа предусматривает строительство более 1,3 тыс. км газопроводов для обеспечения газом свыше 22,7 тыс. домовладений и ряда социальных объектов. Регион, в свою очередь, обязался построить 305 км внутрипоселковых сетей и подготовить к подключению около 8,1 тыс. домовладений и 18 котельных. Уровень газификации края превышает 88% и, по планам властей, должен увеличиться до 95% в течение четырех лет.

Вячеслав Рыжков