В Аксайском районе амброзию обнаружили в крупной партии подсолнечника

Специалисты Россельхознадзора выявили заражение амброзией полыннолистной в двух партиях подсолнечника общим весом 720 т, хранившихся на складе в Аксайском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Владельцу склада объявили предостережение. Зараженный подсолнечник направлен на переработку, где карантинный объект лишат жизнеспособности. Амброзия полыннолистная входит в перечень карантинных сорняков Евразийского экономического союза. Сорняк развивает мощную корневую систему и надземную массу, подавляя культурные растения и снижая плодородие почвы. Особенно страдают от амброзии яровые злаки и пропашные культуры.

При обнаружении амброзии в сельскохозяйственной продукции ее запрещают вывозить за пределы региона и страны. Сорняк устойчив к скашиванию, затоплению и засухе. Семена амброзии сохраняют жизнеспособность в земле до 40 лет. Растение вызывает у людей стойкие аллергические реакции.

Константин Соловьев