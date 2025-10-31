В Аксайском районе амброзию обнаружили в крупной партии подсолнечника
Специалисты Россельхознадзора выявили заражение амброзией полыннолистной в двух партиях подсолнечника общим весом 720 т, хранившихся на складе в Аксайском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Валентина Любашенко
Владельцу склада объявили предостережение. Зараженный подсолнечник направлен на переработку, где карантинный объект лишат жизнеспособности. Амброзия полыннолистная входит в перечень карантинных сорняков Евразийского экономического союза. Сорняк развивает мощную корневую систему и надземную массу, подавляя культурные растения и снижая плодородие почвы. Особенно страдают от амброзии яровые злаки и пропашные культуры.
При обнаружении амброзии в сельскохозяйственной продукции ее запрещают вывозить за пределы региона и страны. Сорняк устойчив к скашиванию, затоплению и засухе. Семена амброзии сохраняют жизнеспособность в земле до 40 лет. Растение вызывает у людей стойкие аллергические реакции.