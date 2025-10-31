В Волгограде хотят отремонтировать систему поливочного водопровода за 3,7 млн

На территории Тракторозаводского района Волгограда планируется ремонт систем поливочного водопровода в парках «Аттракционов» и «Памяти». Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Заказчиком выступает МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда». За работы, которые необходимо выполнить в течении 30 календарных дней с даты заключения контракта, предлагается 3,7 млн руб.

На результат выполненных работ распространяется гарантийный срок 36 месяцев. Извещение о закупке размещено 30 октября. Заявки принимаются до 7 ноября.

Павел Фролов