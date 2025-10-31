В Самарской области объем средств на вкладах и счетах вырос на 26%

Объем средств на вкладах и счетах жителей Самарской области за год увеличился на 26%, сообщили в самарском отделении Волго-Вятского ГУ Банка России со ссылкой на доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Несмотря на снижение ставок по депозитам, склонность граждан к сбережению в июле-августе оставалась высокой»,— говорится в сообщении.

По данным на 1 сентября 2025 года, жители региона хранили на рублевых вкладах и текущих счетах (без учета эскроу) 1,1 трлн руб.

Наиболее востребованными были вклады сроком до года с максимальной ставкой и накопительные счета, которые сочетали доходность и гибкость управления средствами.

Обязательства по кредитам физических лиц в регионе составили 597,7 млрд руб., что на 6,6% меньше, чем в сентябре 2024 года. Ипотечный портфель сократился на 3%, до 290,7 млрд руб.

Сабрина Самедова